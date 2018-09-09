09 Сентября 2018
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Тюменские сторонники Навального устроили несанкционированное шествие и пытались развернуть флаг Украины

Сторонники опального либерального политика Алексея Навального в центре Тюмени устроили несанкционированное шествие против пенсионной реформы.

Как передает корреспондент Накануне.RU, всего на Центральной площади собралось около полутысячи человек - в основном молодежь. Предупреждение сотрудников полиции о недопустимости незаконных действий молодые люди проигнорировали.

митинг сторонников Навального в Тюмени(2018)|Фото: Накануне.RU

митинг сторонников Навального в Тюмени(2018)|Фото: Накануне.RU

"Сходите лучше на выборы", - призвал их представитель правоохранительных органов, но те вместо избирательных участков предпочли отправиться к мэрии.

Отметим, что организаторов акции задержали еще утром на выходе из дома.

митинг сторонников Навального в Тюмени, флаг Украины(2018)|Фото: Накануне.RU

митинг сторонников Навального в Тюмени, флаг России(2018)|Фото: Накануне.RU

Примечательно, но не обошлось и без провокаций: один из активистов попытался развернуть флаг Украины. На вопрос корреспондента Накануне.RU, с какой целью он принес "жовто-блакитный прапор", молодой человек ответить не смог, и был задержан полицией. Отметим, что с российскими триколорами активистов полиция не тронула.

Под проливным дождем колонна двинулась к администрации города.


Теги: Навальный, митинг, Тюмень



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Тюменские сторонники Навального устроили несанкционированное шествие и пытались развернуть флаг Украины

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