Тюменские сторонники Навального устроили несанкционированное шествие и пытались развернуть флаг Украины

Сторонники опального либерального политика Алексея Навального в центре Тюмени устроили несанкционированное шествие против пенсионной реформы.

Как передает корреспондент Накануне.RU, всего на Центральной площади собралось около полутысячи человек - в основном молодежь. Предупреждение сотрудников полиции о недопустимости незаконных действий молодые люди проигнорировали.

"Сходите лучше на выборы", - призвал их представитель правоохранительных органов, но те вместо избирательных участков предпочли отправиться к мэрии.

Отметим, что организаторов акции задержали еще утром на выходе из дома.

Примечательно, но не обошлось и без провокаций: один из активистов попытался развернуть флаг Украины. На вопрос корреспондента Накануне.RU, с какой целью он принес "жовто-блакитный прапор", молодой человек ответить не смог, и был задержан полицией. Отметим, что с российскими триколорами активистов полиция не тронула.

Под проливным дождем колонна двинулась к администрации города.