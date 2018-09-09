Цвет настроения "Ибица". Киркоров пробивает дно

Новый клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова "Ибица" опубликован на Ютюб и собрал за сутки более 1,6 млн просмотров.

Судя по всему, Киркоров решил продолжить деятельность в духе получившей скандальную известность песни "Цвет настроения синий". Сцены с употреблением алкоголя, непристойные жесты, нецензурная лексика - все это сопровождает новое "творение" певца.

"Боже, Киркоров сошел с ума", "Я так понимаю, это "Цвет настроения синий" 2.0", "музончик напоминает цвет настроения синий", - пишут пользователи в комментариях.﻿

Напомним, что ранее YouTube заблокировал "сталинистский" клип-пародию на песню Киркорова "Цвет настроения синий".