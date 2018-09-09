"За меня проголосовал ребенок". Жительница Ямала заявила о нарушениях на выборах

Ямальский оленевод-оппозиционер, кандидат в депутаты заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Ейко Сэротэтто сообщил о нарушении на выборах, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам оппозиционера, на избирательном участке №1305 Ямальского района к нему обратилась женщина. Она пришла на выборы, но ей отказались выдать избирательный бюллетень: как выяснилось, за нее уже проголосовали. По словам жительницы автономного округа, вместо нее якобы проголосовал ее несовершеннолетний сын. По всей видимости, произошло это в ходе досрочного голосования.

"За нее проголосовали в чуме несовершеннолетние дети, а дети этой женщины на мой вопрос, кто вам сказал и принудил голосовать, ответили, что люди прилетели и сказали поставить галочку", - сообщил политик.

Ейко Сэротэтто направил в районный избирком жалобу с просьбой аннулировать результаты выборов на избирательном участке №1305.

В окружном избиркоме пообещали разобраться в сложившейся ситуации.

"Такая жалоба поступила в территориальную избирательную комиссию. В 16.00 состоится заседание избирательной комиссии, где, скорее всего, будет принято решение направить в правоохранительные органы для проверки, потому что это как административное правонарушение, так и уголовно наказуемое", - сообщила корреспонденту Накануне.RU секретарь окружной избирательной комиссии Ольга Тарасова.

Напомним, жители Ямало-Ненецкого автономного округа участвуют в выборах губернатора Тюменской области. Также идут довыборы в заксобрание Ямала по Тазовскому и Муравленковскому округам.

В выборах в заксобрание по Тазовскому округу участвуют четыре кандидата: Степан Вануйто ("Единая Россия"), Илья Яндо (ЛДПР), Ейко Сэротэтто (КПРФ), а также самовыдвиженец Артур Сэротэтто. За депутатское кресло по Муравленковскому округу от "Единой России" участвует председатель думы Муравленко Светлана Каменская, КПРФ представляет оператор по добыче нефти и газа Сергей Зарипов. От либерал-демократов в выборах будет участвовать воспитатель детского сада "Буратино" Татьяна Куликова.