09 Сентября 2018
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Глава тюменского избиркома пожаловался на непогоду

Глава тюменской избирательной комиссии Игорь Халин озвучил для представителей прессы обстановку на выборах по состоянию на 15.00.
Так, в настоящее время за выборами на участках наблюдает 1 тыс. 140 человек по всей области, передает корреспондент Накануне.RU.
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Халин также отметил, что все видеокамеры уже починили и отладили картинку. Напомним, что с утра ряд кандидатов пожаловался на сбои в системе видеонаблюдения.

Кроме этого Тюмень провела видеоконференцию с ЦИК. "Никаких замечаний в сторону нас нет", - заявил Халин.

"Серьезных жалоб не поступило в избирком", - добавил он.

Игорь Халин, избирком(2018)|Фото: Накануне.RU

Если говорить о явке, то на 14.00 по области вместе с округами она составила 32,59% (822 тысячи человек), примечательно, что в сравнении выборами губернатора 2014 года этот показатель был больше на 18%. Югра голосует менее активно - 22,69%, а Ямал показывает 41,51%.

В столице области городе Тюмени свой выбор сделала уже почти треть избирателей - 29,49%. Для сравнения, в 2013 г. в это время проголосовали только 9,33% избирателей. Однако явка, как признался глава избиркома, не сильно устраивает комиссию.

"Мне кажется свою негативную роль сыграла погода, надеюсь дождь закончится и люди подтянутся", - посетовал Игорь Халин.

Игорь Халин, избирком(2018)|Фото: Накануне.RU

Также еще раз была разъяснена ситуация с отзывами бюллетеней на участках. Представитель городского избиркома Андрей Николаев заявил, что жалоба была рассмотрена, и ничего криминального в ситуации нет.

"Эта ситуация штатная, когда передаются бюллетени. Просто не было сделано задела по закону, и эту ситуацию мы урегулировали: излишки были возвращены в вышестоящие комиссии", - подчеркнул он.


Теги: выборы губернатора Тюменской области, явка, голосование, Халин



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Глава тюменского избиркома пожаловался на непогоду

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