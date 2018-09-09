Патриарх Кирилл в Когалыме освятил храм святой мученицы Татианы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, прибывший сегодня в Когалым, освятил храм святой мученицы Татианы. Участниками божественной литургии стали губернатор Югры Наталья Комарова, ее первый заместитель Геннадий Бухтин, а также президент компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей автономного округа.

Строительство храма началось в 2014 г. за счет средств благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ". Высота храма до креста составляет 48 метров, общая площадь превышает 2 тыс. "квадратов". Храм пятикупольный, диаметр центрального составляет три метра. На основном этаже здания расположены молельный зал, алтарь и ризница. В подклете - крещальня с купелью и трапезная. Посещать храм беспрепятственно могут и маломобильные группы населения. На двухуровневой звоннице установлено 11 колоколов, самый маленький весит пять килограммов, самый большой – более четырех тонн. Настраивал колокола звонарь Московского Кремля Константин Мишуровский.

Монументально-декоративная стенопись храма выполнена в сербско-византийском стиле. Работы выполнили томские иконописцы.

Автором проекта стал известный архитектор Андрей Оболенский, который прежде принимал участие в воссоздании храма Христа Спасителя.

"Это один из самых красивых храмов, которые мне пришлось освятить в последнее время. Мученица Татьяна – это замечательная святая. Она была совсем молоденькой девушкой. Она поверила в Христа в то самое время, когда верить было противозаконно, когда вера христианская подвергалась искоренению силой. Верующий человек должен был отказаться от веры либо погибнуть. Эта красивая, молодая девушка подвергается страшным мучениям. Она умерла. Для тех мучителей, но не для нас. Она живет в церкви, ее имя почитается. Я благодарю вас за то, что вы построили этот храм в честь святой Татьяны. Пусть ее молитвами господь хранит Когалым, помогает каждому, кто здесь живет и трудится", - обратился патриарх к прихожанам.

Новому когалымскому храму патриарх преподнес в дар ковчег с частью мощей великомученицы Татианы, прежде он находился в Риме и был передан главе РПЦ в знак уважения, и иконку святой великомученицы Варвары, которая считается покровительницей тех, кто занимается добычей полезных ископаемых.

"Я бы предложил также, чтобы эти мощи перевозились с одного места на другое, потому что это великая святыня. И молитвы перед мощами святой Татьяны, несомненно, будут помогать очень многим людям становиться сильнее духовно, становиться успешнее в жизни. Если духовную силу сочетаешь со знаниями и умениями, то действительно становишься сильным", - сказал он.