"Не вовремя поднял руку". Глава избиркома Екатеринбурга заявил о конфликте с мэрией

Глава избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров сегодня, 9 сентября, подводил брифинг об итогах голосования на участках в коридоре мэрии, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Таким образом чиновники показывают своё недовольство, потому что глава горизбиркома "не вовремя поднял руку" во время отбора кандидатов на пост главы Екатеринбурга. Захаров не рекомендовал на кресло главы города вице-мэра Алексея Кожемяко.

"Мэрия забрала кабинет, видимо, обиделись, что я не так проголосовал - не вовремя поднял руку. Хотят показать, что я не в команде, но я так не считаю", - заявил Захаров.

Он также добавил, что завтрашнюю пресс-конференцию по итогам избирательной кампании он проведёт вне мэрии.

Напомним, что члены комиссии по определению кандидатуры на должность главы Екатеринбурга определили шорт-лист кандидатов, которые будут предложены депутатам гордумы нового созыва. Все шесть членов единогласно проголосовали за Надежду Абакумову, Александра Высокинского и Виктора Маслакова, хотя в думу, согласно положению о конкурсной комиссии, будут представлены все 19 кандидатов (к сегодняшнему дню двое взяли самоотвод и один претендент был не допущен к финалу).