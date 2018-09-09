09 Сентября 2018
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"Не вовремя поднял руку". Глава избиркома Екатеринбурга заявил о конфликте с мэрией

Глава избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров сегодня, 9 сентября, подводил брифинг об итогах голосования на участках в коридоре мэрии, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Таким образом чиновники показывают своё недовольство, потому что глава горизбиркома "не вовремя поднял руку" во время отбора кандидатов на пост главы Екатеринбурга. Захаров не рекомендовал на кресло главы города вице-мэра Алексея Кожемяко.

"Мэрия забрала кабинет, видимо, обиделись, что я не так проголосовал - не вовремя поднял руку. Хотят показать, что я не в команде, но я так не считаю", - заявил Захаров.

Он также добавил, что завтрашнюю пресс-конференцию по итогам избирательной кампании он проведёт вне мэрии.

Напомним, что члены комиссии по определению кандидатуры на должность главы Екатеринбурга определили шорт-лист кандидатов, которые будут предложены депутатам гордумы нового созыва. Все шесть членов единогласно проголосовали за Надежду Абакумову, Александра Высокинского и Виктора Маслакова, хотя в думу, согласно положению о конкурсной комиссии, будут представлены все 19 кандидатов (к сегодняшнему дню двое взяли самоотвод и один претендент был не допущен к финалу).


Теги: избирком, выборы, голосование, Екатеринбург, Илья Захаров



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"Не вовремя поднял руку". Глава избиркома Екатеринбурга заявил о конфликте с мэрией

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Развитие сюжета:

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