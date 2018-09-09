На выборах губернатора Тюменской области в ряде районов явка превысила 50%, но в Тюмени – проблемы

Согласно официальным данным избирательной комиссии Тюменской области, явка на выборах губернатора региона по состоянию на 12.00 составила 22,12% (включая автономные округа). Лучше всех в "матрешке" голосует Ямал - 27,22%, чуть скромнее Югра - 14,52%. В 2013 году явка на это время была следующей: область – 26,05%, Югра – 12,84%, Ямал – 20,59%.

Примечательно, что в ряде муниципальных образований на юге Тюменской области явка превысила отметку в 50%. Так, активнее всех голосуют в Ишимском районе - 56,18% и в Голышмановском - 54,47%, остальные районы достигли отметки в 40%.

Однако проблемы наблюдаются в столице региона - Тюмени. На городские избирательные участки в полдень пришло всего 19,6% (данные по выборам в городскую думу).

Как передает корреспондент Накануне.RU, на относительно невысокую явку в Тюмени могла повлиять непогода - с утра в городе идет дождь, а концертные площадки "Тюменская осень" пусты.

Напомним, ранее глава областного избиркома Игорь Халин рассказал о небольших "нарушениях" на выборах.