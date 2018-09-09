09 Сентября 2018
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Избирком Екатеринбурга: если вас заставили голосовать за одного кандидата - отдайте голос другому назло

Глава избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров прокомментировал тот факт, что работники бюджетных организаций при выходе с избирательных участков разыскивают волонтеров, чтобы отчитаться перед работодателями о явке. По мнению Захарова, это хороший механизм мобилизации, но такой вид агитации не пойдет на пользу, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Знаете, я бы назло не голосовал за того человека, которого требует работодатель. Если вас заставили - проголосуйте за другого. Если просят фото - поставьте галочку, сделайте фото и зачеркните ее", - добавил Захаров.

Также в Кировском районе были замечены люди, которые подкупают избирателей. По словам главы избиркома, таких надо наказывать.

"Если факт признают и докажут - я буду счастлив", - сказал он.

На 12.00 явка в Екатеринбурге составила 9,16%, а в 2013 году была 7,88%. Лидирует Орджоникидзевский район, потому что там идет борьба сильных кандидатов.

Официальных нарушений не зафиксировано. Максимум, люди жаловались на не очень красивые и украшенные избирательные участки.


Теги: избирком, выборы, голосование, Екатеринбург



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Избирком Екатеринбурга: если вас заставили голосовать за одного кандидата - отдайте голос другому назло

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