09 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Есенин оказался под запретом

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область Уральский ФО

В Екатеринбурге в Единый день голосования проводят массовый опрос. Принять участие могут не все

В Екатеринбурге работники бюджетных организаций при выходе с избирательных участков разыскивают волонтеров, чтобы отчитаться перед работодателями о явке, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее сотрудники бюджетных организаций города получили специальные открытки, дающие право на участие в социологическом опросе, посвященном предстоящему 300-летию Екатеринбурга. Сегодня волонтеры принимают такие открытки, предлагая ответить на вопросы, знает ли их обладатель об Указе президента РФ о праздновании юбилея областного центра и как он видит будущее столицы Урала. Впрочем, даже если ответить "нет" и "не знаю", опрашиваемый все равно заносится в специальные списки как "проголосовавший", взамен получая магнитик с логотипом 300-летия и надписью "Мой город. Мой праздник".

магнит, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Владельцы открыток, проголосовав, устремляются в поисках таких волонтеров, которых можно узнать по белым манишкам и бейсболкам с логотипом акции. Всех волнует, не останется ли их голос незарегистрированным, поскольку информация обобщается и будет передана руководителям организаций, где кураторы заранее объяснили, что единственная цель всей этой затеи - привлечь в массовом порядке людей на избирательные участки. По словам участников "социологического опроса", инструкторы также объясняли, что от участия в нем зависит, будут ли сотрудника материально стимулировать или найдут возможность наказать по месту работы.

магнит, мой город, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Волонтеры входят в положение беспокоящихся граждан и разрешают сфотографировать себя на фоне открытки: "Понимаем, вам перед начальством надо отчитаться".

Напомним, что председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU о, возможно, незаконности такой акции, сказал: "Но это ведь не доказать".


Теги: Екатеринбург, голосование, магниты, опрос



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге в Единый день голосования проводят массовый опрос. Принять участие могут не все

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *


Развитие сюжета:

Ранее 09.09.2018 13:56 Мск В избирком Екатеринбурга поступило 16 жалоб – в основном на тему подкупа
Ранее 09.09.2018 11:43 Мск "Не вовремя поднял руку". Глава избиркома Екатеринбурга заявил о конфликте с мэрией
Ранее 09.09.2018 11:25 Мск Избирком Екатеринбурга: если вас заставили голосовать за одного кандидата - отдайте голос другому назло

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.09.2018 10:30 Мск Бюджетников Екатеринбурга мобилизуют на выборы. Указания неожиданные, отчетность – строгая

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поможет ли наполнение Пенсионного фонда изъятыми деньгами коррупционеров?

Результаты 216

Мнения из сети


Наши спецпроекты