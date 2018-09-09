В Екатеринбурге в Единый день голосования проводят массовый опрос. Принять участие могут не все

В Екатеринбурге работники бюджетных организаций при выходе с избирательных участков разыскивают волонтеров, чтобы отчитаться перед работодателями о явке, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее сотрудники бюджетных организаций города получили специальные открытки, дающие право на участие в социологическом опросе, посвященном предстоящему 300-летию Екатеринбурга. Сегодня волонтеры принимают такие открытки, предлагая ответить на вопросы, знает ли их обладатель об Указе президента РФ о праздновании юбилея областного центра и как он видит будущее столицы Урала. Впрочем, даже если ответить "нет" и "не знаю", опрашиваемый все равно заносится в специальные списки как "проголосовавший", взамен получая магнитик с логотипом 300-летия и надписью "Мой город. Мой праздник".

Владельцы открыток, проголосовав, устремляются в поисках таких волонтеров, которых можно узнать по белым манишкам и бейсболкам с логотипом акции. Всех волнует, не останется ли их голос незарегистрированным, поскольку информация обобщается и будет передана руководителям организаций, где кураторы заранее объяснили, что единственная цель всей этой затеи - привлечь в массовом порядке людей на избирательные участки. По словам участников "социологического опроса", инструкторы также объясняли, что от участия в нем зависит, будут ли сотрудника материально стимулировать или найдут возможность наказать по месту работы.

Волонтеры входят в положение беспокоящихся граждан и разрешают сфотографировать себя на фоне открытки: "Понимаем, вам перед начальством надо отчитаться".

Напомним, что председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU о, возможно, незаконности такой акции, сказал: "Но это ведь не доказать".