09 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Есенин оказался под запретом

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область Уральский ФО

Евгений Куйвашев отдал свой голос на выборах в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отдал свой голос в день выборов в Екатеринбурге. Как и всегда глава региона заполнил бюллетень в гимназии №104, передает корреспондент Накануне.RU.

Куйвашев проголосовал без комментариев. По традиции сфотографировался с фоторамкой.

выборы-2018, голосование, Евгений Куйвашев(2018)|Фото: Накануне.RU

выборы-2018, голосование, Евгений Куйвашев(2018)|Фото: Накануне.RU

Также сегодня проголосовал вице-губернатор Азат Салихов, исполняющий обязанности вместо уволенного Владимира Тунгусова.

По данным городского избиркома, явка на 10.00 утра составила 3,23%, а в 2013 году в это же время она была 1,99%.

выборы-2018, голосование, Евгений Куйвашев(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что сегодня, 9 сентября, в столице Урала выбирают депутатов в городскую думу. В этом году избирателям выдают два бюллетеня. Первый - выбор партии (кроме двух – "Гражданской платформы" и "Партии пенсионеров"). Второй - выбор кандидата по одномандатному округу.


Теги: Куйвашев, выборы, голосование, Екатеринбург



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Евгений Куйвашев отдал свой голос на выборах в Екатеринбурге

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.09.2018 09:36 Мск В 15 муниципальных образованиях Свердловской области открылись избирательные участки

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поможет ли наполнение Пенсионного фонда изъятыми деньгами коррупционеров?

Результаты 206

Мнения из сети


Наши спецпроекты