Евгений Куйвашев отдал свой голос на выборах в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отдал свой голос в день выборов в Екатеринбурге. Как и всегда глава региона заполнил бюллетень в гимназии №104, передает корреспондент Накануне.RU.

Куйвашев проголосовал без комментариев. По традиции сфотографировался с фоторамкой.

Также сегодня проголосовал вице-губернатор Азат Салихов, исполняющий обязанности вместо уволенного Владимира Тунгусова.

По данным городского избиркома, явка на 10.00 утра составила 3,23%, а в 2013 году в это же время она была 1,99%.

Напомним, что сегодня, 9 сентября, в столице Урала выбирают депутатов в городскую думу. В этом году избирателям выдают два бюллетеня. Первый - выбор партии (кроме двух – "Гражданской платформы" и "Партии пенсионеров"). Второй - выбор кандидата по одномандатному округу.