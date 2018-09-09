09 Сентября 2018
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Дмитрий Артюхов избран губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа

Большинством голосов на сегодняшнем заседании депутаты Ямало-Ненецкого автономного округа утвердили кандидатуру Дмитрия Артюхова на пост главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос избрания губернатора был единственным в сегодняшней повестке. Помимо Дмитрия Артюхова на пост главы региона претендовали заместитель председателя комитета окружного парламента по соцполитике и ЖКХ Александр Голубенко и глава дирекции транспорта ЯНАО Виталий Лагутин. Их кандидатуры были представлены президентом РФ Владимиром Путиным. Напомним, в мае этого года экс-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин был назначен министром природы РФ.

Губернатора выбирали путем тайного голосования. Перед ним каждому кандидату предоставлялась возможность высказаться и поделиться своим видением дальнейшего развития региона.

"Во-первых, устойчивое экономическое развитие, которое лежит в основе создания новых рабочих мест и роста благосостояния. Во-вторых, у людей должна быть возможность улучшить свои жилищные условия и жить в комфортных северных городах и поселках. В-третьих - создание новой социальной инфраструктуры, прежде всего, объектов медицины и образования. В-четвертых, это транспортная доступность. И, наконец, в-пятых, и для нашего арктического региона это имеет особое значение - забота об экологии, сохранение уникальной культуры и традиционного образа жизни коренного населения. Все это полностью соответствует тем целям и задачам, которые поставил в своем майском указе наш президент. Именно этот указ будет определять мою деятельность на ближайшие годы", - обратился к депутатам Дмитрий Артюхов.

Дмитрий Артюхов, выборы губернатора(2018)|Фото:

После выступления депутат Дмитрий Жаромский поинтересовался у Артюхова, что жителям автономного округа даст реализация проекта "Северный широтный ход".

"Проект ключевой для Ямала. Он добавит тот компонент, которого не хватало нашей экономике. Это логистический потенциал. Мы на этом не останавливаемся. Следующая наша задача провести железную дорогу в Сабетту. Тогда вся центральная Россия, Западная Сибирь получает выход в мировой океан. Это тысячи рабочих мест по всему Ямалу, это инвестиции на момент строительства, будут задействованы наши строительные организации", - сообщил глава региона.

По итогам голосования Дмитрий Артюхов набрал 14 голосов, лидер фракции ЛДПР в ямальском парламенте Александр Голубенко получил два голоса своих коллег. За директора дирекции транспорта Ямала Виталия Лагутина (выдвинут КПРФ) проголосовал один депутат. Еще один бюллетень был испорчен.

После оглашения результатов избранного губернатора поздравил полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Он подарил Дмитрию Артюхову книгу "Цитаты и афоризмы Владимира Путина" и пожелал удачи на посту губернатора.

Отметим, что инаугурация нового губернатора состоится уже сегодня. На торжество приглашены высокопоставленные уральские и федеральные чиновники. Добавим также, что сегодня выборы губернатора проходят и в Тюменской области.


Теги: Дмитрий Артюхов, губернатор, выборы



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Дмитрий Артюхов избран губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа

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