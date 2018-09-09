В 15 муниципальных образованиях Свердловской области открылись избирательные участки

Сегодня, 9 сентября, избирательные участки открылись в 15 муниципальных образованиях Свердловской области. Уральцам предстоит избрать депутатов представительных органов муниципальных образований и глав трех сельских поселений.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, свое активное избирательное право на этих выборах смогут реализовать более 1,2 миллиона жителей региона. Более 570 избирательных участков в 8 утра открылись в Екатеринбурге, жителям которого предстоит избрать новый состав городской думы.

За соблюдением избирательного законодательства на этих выборах вновь будут следить общественники – в историческом парке "Россия – моя история. Свердловская область" развернут Центр общественного наблюдения. В течение всего дня здесь будут работать 42 наблюдателя, 14 электоральных юристов и пять членов избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса. Для оперативного реагирования на обращения или жалобы избирателей сформированы восемь мобильных групп.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев нацелил все соответствующие органы на создание условий для того, чтобы выборы 9 сентября прошли в полном соответствии с действующим законодательством, легитимно, открыто и демократично.