09 Сентября 2018
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Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

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Политика Свердловская область

В 15 муниципальных образованиях Свердловской области открылись избирательные участки

Сегодня, 9 сентября, избирательные участки открылись в 15 муниципальных образованиях Свердловской области. Уральцам предстоит избрать депутатов представительных органов муниципальных образований и глав трех сельских поселений.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, свое активное избирательное право на этих выборах смогут реализовать более 1,2 миллиона жителей региона. Более 570 избирательных участков в 8 утра открылись в Екатеринбурге, жителям которого предстоит избрать новый состав городской думы.

За соблюдением избирательного законодательства на этих выборах вновь будут следить общественники – в историческом парке "Россия – моя история. Свердловская область" развернут Центр общественного наблюдения. В течение всего дня здесь будут работать 42 наблюдателя, 14 электоральных юристов и пять членов избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса. Для оперативного реагирования на обращения или жалобы избирателей сформированы восемь мобильных групп.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев нацелил все соответствующие органы на создание условий для того, чтобы выборы 9 сентября прошли в полном соответствии с действующим законодательством, легитимно, открыто и демократично.


Теги: выборы, участки, голосование, Средний Урал



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В 15 муниципальных образованиях Свердловской области открылись избирательные участки

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Развитие сюжета:

Ранее 09.09.2018 10:07 Мск Евгений Куйвашев отдал свой голос на выборах в Екатеринбурге

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