Глава тюменского избиркома прокомментировал первые "нарушения" на выборах

Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин дал первую пресс-конференцию для представителей прессы, где озвучил основную информацию о ходе выборов по состоянию на 11 часов по местному времени.

Как передает корреспондент Накануне.RU, по состоянию на 10 часов в Тюменской области проголосовало 9,47% избирателей (239 тыс. избирателей в численном отношении). Отметим, что на аналогичных выборах губернатора в 2014 году этот показатель был в два раза выше. Лидируют Ишимский и Сладковский районы, где проголосовало уже четверть избирателей. Однако столица области Тюмень в аутсайдерах - чуть более 6%. Явка по "матрешке" в целом составляет 9,47%, Ямал - 14,97% , ХМАО - 5,6%.

Говоря о явке, глава избиркома посетовал на небольшой дождь, но активностью людей в целом удовлетворен, назвав ее "средней". На начало дня на территории региона досрочно проголосовали более 11,4 тыс. человек, что составляет всего 1% от общего числа избирателей.

"Выборы идут достаточно спокойно", - подчеркнул Халин.

Также в избиркоме прокомментировали многочисленные жалобы на ракурсы видеокамер на участках, на которых не было видно урн для голосования.

"Эта ситуация взята под контроль и по каждой камере мы провели работу по устранению проблемы, - заявил Халин. - Для нас это загадка, почему так получилось, потому что накануне мы все досконально проверили".

Кроме этого, глава избиркома прокомментировал информацию корреспондента Накануне.RU о том, что с ряда избирательных участков было изъято по 100 бюллетеней для голосования.

"Связано это с городскими выборами и только по Ленинскому району, мы просто перераспределили бюллетени... Городская комиссия ошиблась, к сожалению, но ситуация была разрешена", - заявил он и добавил, что решение об этом публиковалось комиссией накануне в местной газете.

В настоящее время одна из оппозиционных партий подала жалобу на указанные факты.