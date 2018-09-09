09 Сентября 2018
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Ямальцы активней всех участвуют в выборах губернатора Тюменской области

Избирательная комиссия Тюменской области опубликовала первые данные о явке на участки. Самыми активными из всей "тюменской матрешки" пока являются жители Ямало-Ненецкого автономного округа, передает корреспондент Накануне.RU.

По состоянию на 10.00 14,97% ямальцев приняли участие в выборах губернатора Тюменской области. Тюменская область без автономных округов демонстрирует явку - 11,5%. Ниже всего явка в Ханты-Мансийском автономном округе - всего 5,6%.

Отметим, что в 2014 г., когда проходили выборы губернатора, Тюменская область и Югра демонстрировали более высокую явку - 14,11% и 7,64% соответственно. А вот на Ямале явка была ниже: по состоянию на 10.00 она составляла 12,79%.

Напомним, сегодня проходят выборы губернатора Тюменской области на территории трех субъектов так называемой "матрешки". Также в Тюмени проходят выборы в городскую думу. На Ямале и в Югре проходят местные кампании.


Теги: выборы губернатора Тюменской области, явка, голосование



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Ямальцы активней всех участвуют в выборах губернатора Тюменской области

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