09 Сентября 2018
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Артюхов и Кобылкин проголосовали на выборах губернатора Тюменской области

Врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов принял участие в Едином дне голосования. На избирательный участок № 4 - "Центр детского творчества" врио главы региона прибыл вместе с экс-губернатором Ямала, а ныне министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным, передает корреспондент Накануне.RU.

Врио губернатора подчеркнул, что день выборов - это день, когда решается будущее развитие трех регионов, и призвал ямальцев проявить свою активную гражданскую позицию.

Также Дмитрий Артюхов напомнил, что на избирательных участках жители округа могут сделать выбор по приоритетам программы "Сотрудничество".

Дмитрий Артюхов, Дмитрий Кобылкин, выборы губернатора Тюменской области(2018)|Фото: администрация Салехарда

Дмитрий Артюхов, Дмитрий Кобылкин, выборы губернатора Тюменской области(2018)|Фото: администрация Салехарда

Напомним, сегодня проходят выборы губернатора Тюменской области на территории трех субъектов так называемой "матрешки". Также на Ямале идут довыборы в заксобрание, выборы глав Тазовского и Красноселькупского районов и ряд местных кампаний.

Дмитрий Артюхов, Дмитрий Кобылкин, выборы губернатора Тюменской области(2018)|Фото: администрация Салехарда

Дмитрий Артюхов, Дмитрий Кобылкин, выборы губернатора Тюменской области(2018)|Фото: администрация Салехарда

Кроме того, сегодня в 12.00 заксобрание автономного округа утвердит главу региона. Среди кандидатов на пост губернатора Ямала — врио главы региона Дмитрий Артюхов, заместитель председателя комитета окружного парламента по соцполитике и ЖКХ Александр Голубенко и глава дирекции транспорта ЯНАО Виталий Лагутин.


Теги: выборы губернатора Тюменской области, Дмитрий Артюхов, Дмитрий Кобылкин, выборы, голосование



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Артюхов и Кобылкин проголосовали на выборах губернатора Тюменской области

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Развитие сюжета:

Ранее 09.09.2018 09:20 Мск Ямальцы активней всех участвуют в выборах губернатора Тюменской области

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