Уральский полпред проголосовал на выборах в Екатеринбурге

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов с утра проголосовал на выборах депутатов городской думы по месту жительства в школе №102 Екатеринбурга, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что четыре дня назад полпред получил постоянную прописку в столице Среднего Урала, чтобы, в том числе, иметь возможность избирать представительную власть муниципалитета на участке 1702 (Чкаловский избирательный округ №16).

"Я голосовал как любой житель Российской Федерации, а теперь и Екатеринбурга, - заявил представитель главы государства на Урале. - За кого голосовал, сказать не могу, это бы была агитация. Но голосовал за будущее города Екатеринбурга".

Цуканов отметил, что власть не в состоянии решать за граждан все вопросы. И выборы как раз дают возможность привести во власть людей, от которых зависит будущее.

"Я рассчитываю, что жители Екатеринбурга сегодня придут и выберут свое будущее, - сказал полпред. - Кстати, на этапе выдвижения кандидатов можно было выдвинуться любому [гражданину, соответствующему требованиям закона о выборах депутатов], либо выдвинуть того человека, которому доверяют. Но на сегодняшний день эти вопросы уже решены, надо просто прийти и проголосовать".

В заключение Цуканов заметил, что после окончания выборов, которые сегодня проходят не только в Екатеринбурге, но и в других регионах УрФО, будет подведен итог кампаний и сделаны соответствующие выводы.

"Пока мы видим, что выборы проходят в свободной и непринужденной обстановке при достаточно серьезной конкуренции", - считает чиновник.

Ранее на том же участке первым голосующим стал председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников:

"Настроение боевое, - отметил в беседе с корреспондентом Накануне.RU глава облизбиркома, - я ведь за систему переживаю - как она работает. Пока все идет без сбоев, пусть так и дальше будет".