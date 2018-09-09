"Травмата не было, но был автомобиль". Гражданин Киргизии в Москве въехал в толпу людей из-за ссоры

Девять человек пострадали в результате наезда "Фольксвагена" на группу пешеходов на Люблянской улице в Москве.

Гражданин Киргизии на автомобиле сначала выехал на встречную полосу, а затем влетел в пешеходов.

Как выяснилось, наезду предшествовала ссора в кафе, которая переросла в массовую драку с применением травматического оружия.

В свою очередь у устроившего наезд травмата не было, но был автомобиль, отмечает телеграмм-канал Mash.

Трое из пострадавших находятся в критическом состоянии.