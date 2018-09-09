09 Сентября 2018
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"То, что должно было произойти". Полпред прокомментировал отставку Тунгусова

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов сегодня заявил, что главный чиновник, который отвечает за выборы в регионе - это губернатор, а в городе - руководитель администрации муниципалитета.
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Об этом полпред сказал, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU по поводу отставки вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова.

"А все остальные выполняют общую политику, которую определяют высшее должностное лицо субъекта, глава муниципалитета, ну, и, конечно, жители Екатеринбурга", - отметил он.

Комментируя отставку Тунгусова, Цуканов заметил: "Произошло то, что должно было произойти".

"Высшее должностное лицо любого субъекта Российской Федерации отвечает за все, что у него происходит на территории, определяя программу, стратегию развития региона, советуется с жителями, - пояснил полпред. - Все остальные - члены его команды, они могут приходить, уходить, но ответственность лежит на губернаторе".

Сегодня полномочный представитель президента голосовал на выборах на избирательном участке в здании школы №102 Екатеринбурга.

Николай Цуканов, голосование(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, 7 сентября стало известно, что губернатор Евгений Куйвашев сократил должность первого заместителя губернатора - руководителя администрации главы региона, которую занимал Тунгусов. Считается, что Тунгусов как "теневой хозяин мэрии" формировал свою межфракционную группу депутатов в Екатеринбургской городской думе, что не устраивало областные власти.


Теги: Николай Цуканов, Евгений Куйвашев, отставка Тунгусова, увольнение Тунгусова



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"То, что должно было произойти". Полпред прокомментировал отставку Тунгусова

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