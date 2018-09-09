09 Сентября 2018
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Политика Тюменская область Уральский ФО

Врио губернатора Тюменской области проголосовал и выиграл пачку печенья

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор в 8.45 утра по местному времени проголосовал на своем избирательном участке 2059, расположенном в школе 69, передает корреспондент Накануне.RU.

После голосования кандидат немного пообщался с журналистами и призвал земляков и жителей северных округов активнее идти к урнам для голосования, отметив важность выборов.

выборы-2018, голосование, Тюмень, Александр Моор(2018)|Фото: Накануне.RU

выборы-2018, голосование, Тюмень, Александр Моор(2018)|Фото: Накануне.RU

выборы-2018, голосование, Тюмень, Александр Моор(2018)|Фото: Накануне.RU

Говоря об избрании губернатора, он отметил, что это событие, которое определит перспективы развития региона на ближайшие пять лет, а потому каждый голос важен.

Кроме этого, Моор принял участие в лотерее и выиграл пачку печенья местного производства, но от чая отказался.

выборы-2018, голосование, Тюмень, Александр Моор(2018)|Фото: Накануне.RU

выборы-2018, голосование, Тюмень, Александр Моор(2018)|Фото: Накануне.RU

На вопрос: как ваше здоровье, Моор заявил: не дождетесь! Напомним, что врио накануне выборов слегка простудился после поездок по северным округам.

Стоит отметить, что у стен избирательных участков Тюмени развернуты концертные площадки и пункты моментальной лотереи. Всего в городе действует почти 180 подобных площадок в рамках фестиваля "Тюменская осень".

ярмарка, Тюмень(2018)|Фото: Накануне.RU

ярмарка, Тюмень(2018)|Фото: Накануне.RU


Теги: Моор, выборы, голосование, Тюмень



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Врио губернатора Тюменской области проголосовал и выиграл пачку печенья

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