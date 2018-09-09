Врио губернатора Тюменской области проголосовал и выиграл пачку печенья

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор в 8.45 утра по местному времени проголосовал на своем избирательном участке 2059, расположенном в школе 69, передает корреспондент Накануне.RU.

После голосования кандидат немного пообщался с журналистами и призвал земляков и жителей северных округов активнее идти к урнам для голосования, отметив важность выборов.

Говоря об избрании губернатора, он отметил, что это событие, которое определит перспективы развития региона на ближайшие пять лет, а потому каждый голос важен.

Кроме этого, Моор принял участие в лотерее и выиграл пачку печенья местного производства, но от чая отказался.

На вопрос: как ваше здоровье, Моор заявил: не дождетесь! Напомним, что врио накануне выборов слегка простудился после поездок по северным округам.

Стоит отметить, что у стен избирательных участков Тюмени развернуты концертные площадки и пункты моментальной лотереи. Всего в городе действует почти 180 подобных площадок в рамках фестиваля "Тюменская осень".