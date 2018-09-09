09 Сентября 2018
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Приволжский ФО

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Премьер Абхазии погиб в ДТП, когда возвращался из Сирии

Премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия скончался в результате дорожно-транспортного происшествия.

70-летний глава кабмина попал в ДТП на отрезке дороги "Псоу-Сухум" 8 сентября около 23.00. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства республики.

Кортеж возвращался из Сирии, где с государственным визитом находился президент Абхазии, уточняет "Интерфакс".

Напомним, в ходе визита абхазской делегации в Сирию был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой.

Башар Асад, абхзаская делегация, Геннадий Гагулия на заднем фоне(2018)|Фото: km-ra.org
Абхазская делегация на встрече с Башаром Асадом

почтил память Уалида Маршан в Сирии(2018)|Фото: km-ra.org
Геннадий Гагулия возлагает цветы к могиле генерала сирийской армии Уалида Маршан


Теги: Геннадий Гагулия, ДТП, погиб Гагулия



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Премьер Абхазии погиб в ДТП, когда возвращался из Сирии

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