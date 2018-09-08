На Крымский мост совершена атака

Плавкран "атаковал" Крымский мост сегодня утром.

Плавкран сорвался с якоря из-за шторма, после чего его прибило к опоре 227 автодорожной части моста.

Как сообщает инфоцентр "Крымский мост", в настоящее время действовавшие на время буксировки судна ограничения сняты и Крымский мост вернулся к работе в штатном режиме.

Движение по левой полосе, ограниченное для устранения последствий инцидента, возобновлено.

В результате инцидента повреждено ограждение и одна мачта освещения транспортного перехода.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в Новороссийске из-за шторма пассажирский автобус унесло в море, а в Ялте сильный ливень смыл девушку, которая пыталась перейти улицу.