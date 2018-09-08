В Новороссийске пассажирский автобус унесло в море

В Новороссийске в шторм пассажирский автобус унесло в море.

Город накрыли ливни и сильный ветер 7 сентября.

Видео с тонущим автобусом появилось в сети утром 8 сентября. Происшествие случилось в поселке Широкая балка.

На кадрах видно, что транспортное средство постепенно погружается в воду.

По имеющимся данным, людей внутри автобуса не было, поскольку шторм "подхватил" транспортное средство посреди ночи. О пострадавших не сообщается.

Как сообщало Накануне.RU, в Ялте сильный ливень смыл девушку, которая пыталась перейти улицу.