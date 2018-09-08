08 Сентября 2018
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Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

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Политика За рубежом

Матвиенко передала Ким Чен Ыну послание от Путина

Владимир Путин через спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко передал послание лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.

Спикер верхней палаты провела встречу с лидером КНДР в субботу.

По ее словам, она передала ему послание от Путина. А Ким Чен Ын сказал, что подтверждает готовность приехать с официальным визитом в РФ.

Также, по заявлению Матвиенко, Ким Чен Ын настроен на объединение Северной и Южной Корей. Но она добавила, что это "улица с двухсторонним движением". Об этом сообщает РИА "Новости".

Как сообщало Накануне.RU, недавно Ким Чен Ын впервые назвал возможные сроки ядерного разоружения. Однако отметил, что при этом должен видеть "ответные меры".


Теги: Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Ким Чен Ын



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Матвиенко передала Ким Чен Ыну послание от Путина

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