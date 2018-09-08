Матвиенко передала Ким Чен Ыну послание от Путина

Владимир Путин через спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко передал послание лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.

Спикер верхней палаты провела встречу с лидером КНДР в субботу.

По ее словам, она передала ему послание от Путина. А Ким Чен Ын сказал, что подтверждает готовность приехать с официальным визитом в РФ.

Также, по заявлению Матвиенко, Ким Чен Ын настроен на объединение Северной и Южной Корей. Но она добавила, что это "улица с двухсторонним движением". Об этом сообщает РИА "Новости".

Как сообщало Накануне.RU, недавно Ким Чен Ын впервые назвал возможные сроки ядерного разоружения. Однако отметил, что при этом должен видеть "ответные меры".