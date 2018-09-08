Минобороны РФ предупредило о готовности боевиков к инсценировке химатаки в Сирии

В Минобороны РФ сообщили о том, что полная готовность всех участников, задействованных в проведении постановочных провокаций в Сирии, будет обеспечена к вечеру 8 сентября.

По имеющимся данным, прошла сходка лидеров группировок, на которой утверждены сценарии проведения и съемок постановочных "инцидентов" с якобы применением отравляющих веществ сирийскими правительственными войсками против мирного населения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ, российское военное ведомство продолжает внимательно отслеживать обстановку.

Напомним, Минобороны РФ сообщило о готовящейся в Сирии провокации в виде химической атаки с "ряжеными спасателями" еще в конце августа.