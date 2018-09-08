37-летний Джон Терри усилит московский "Спартак"

37-летний бывший капитан лондонского клуба "Челси", владельцем которого является олигарх Роман Абрамович, близок к переходу в московский "Спартак".

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал итальянский спортивный журналист Анджело Маньянте.

Защитник уже успешно прошел медосмотр сегодня утром. По данным sports.ru, англичанин подпишет с красно-белыми контракт по схеме "1+1".

Как сообщает Маньянте, "Спартак" предложил Терри "очень выгодные финансовые условия".