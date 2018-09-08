УПЦ и РПЦ обвинили Варфоломея в нарушении канонической территории УПЦ

Назначение патриархом Константинопольским Варфоломеем своих экзархов в Киеве стало грубым нарушением канонической территории Украинской Православной Церкви, заявил отдел внешних церковных связей УПЦ.

Как сообщало Накануне.RU, Варфоломей назначил своими экзархами-представителями на Украине архиепископа Даниила Памфилонского (США) и епископа Илариона из Эдмонтона (Канада) в рамках "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной Церкви на Украине", хотя она об этом не просит.

В УПЦ отмечают, что решение Варфоломея противоречит второму правилу Второго Вселенского Собора: "Не будучи приглашенными, епископы да не переходят за пределы своей области". Вселенские Соборы IV-VIII вв. имеют в православии высший авторитет, так как на них была представлена вся полнота Церкви.

Также подчеркивается, что назначение экзархов в Киеве "состоялось без ведома митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия - единого канонического епископа города Киева", который разрешения на это не давал.

"Ответственность за возможные негативные последствия этого деяния лежат на Константинопольском Патриархате", - говорится в заявлении.

РПЦ также пообещала не оставить без ответа самочинство Варфоломея, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он назвал это "беспрецедентно грубым вторжением на каноническую территорию Московского Патриархата".

Напомним, накануне Варфоломей заявил, что Константинопольский патриархат является главным в православном мире и может вмешиваться в дела всех поместных церквей, самовольно решая все вопросы. Себя он наделил правом предоставить автокефалию Украине, обвинив Россию в неспособности это сделать. В РПЦ назвали эти заявления ересью и "восточным папизмом" и призвали к разрыву с Константинопольским патриархатом.