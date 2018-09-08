08 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Есенин оказался под запретом

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Религия В бывшем СССР За рубежом Украина

УПЦ и РПЦ обвинили Варфоломея в нарушении канонической территории УПЦ

Назначение патриархом Константинопольским Варфоломеем своих экзархов в Киеве стало грубым нарушением канонической территории Украинской Православной Церкви, заявил отдел внешних церковных связей УПЦ.
Читайте также:

Как сообщало Накануне.RU, Варфоломей назначил своими экзархами-представителями на Украине архиепископа Даниила Памфилонского (США) и епископа Илариона из Эдмонтона (Канада) в рамках "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной Церкви на Украине", хотя она об этом не просит.

В УПЦ отмечают, что решение Варфоломея противоречит второму правилу Второго Вселенского Собора: "Не будучи приглашенными, епископы да не переходят за пределы своей области". Вселенские Соборы IV-VIII вв. имеют в православии высший авторитет, так как на них была представлена вся полнота Церкви.

Также подчеркивается, что назначение экзархов в Киеве "состоялось без ведома митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия - единого канонического епископа города Киева", который разрешения на это не давал.

"Ответственность за возможные негативные последствия этого деяния лежат на Константинопольском Патриархате", - говорится в заявлении.

РПЦ также пообещала не оставить без ответа самочинство Варфоломея, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он назвал это "беспрецедентно грубым вторжением на каноническую территорию Московского Патриархата".

Напомним, накануне Варфоломей заявил, что Константинопольский патриархат является главным в православном мире и может вмешиваться в дела всех поместных церквей, самовольно решая все вопросы. Себя он наделил правом предоставить автокефалию Украине, обвинив Россию в неспособности это сделать. В РПЦ назвали эти заявления ересью и "восточным папизмом" и призвали к разрыву с Константинопольским патриархатом.

Джо Байден, Варфоломей(2016)|Фото:


Теги: Варфоломей, церковь, УПЦ, православие, РПЦ



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

УПЦ и РПЦ обвинили Варфоломея в нарушении канонической территории УПЦ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поможет ли наполнение Пенсионного фонда изъятыми деньгами коррупционеров?

Результаты 142

Мнения из сети


Наши спецпроекты