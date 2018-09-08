"Клозет-стайл": в Калуге советскую мозаику "отремонтировали" туалетной плиткой

В Калуге при "реставрации" уничтожили мозаичное панно в сквере имени 50-летия ВЛКСМ, заменив его плиткой, которую жители называют "туалетной".

Работы принимал губернатор области Анатолий Артамонов и городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, высокие чиновники не высказали замечаний.

Однако жители города были шокированы результатами реконструкции, которая стоила бюджету 1,5 млн руб.

Утраты мозаики от времени были не столь катастрофическими, все можно было при желании восстановить, считают калужане. Оказалось, что проще все сбить и выложить кафелем, пишет сайт kp40.ru.

"Наверное, такая плитка неплохо смотрелась бы в общественном туалете какого-нибудь калужского ТЦ, но заменять на нее мозаику - это настоящее кощунство", - пишет телеграм-канал "Внимание".

Накануне.RU уже рассказывало о жителе города Иваново, который пытается привлечь внимание к наследию советских художников и отмечает, что большинство таких мозаичных композиций было сделано профессионалами высокого уровня, а их картины находятся в музеях и частных коллекциях.