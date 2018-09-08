08 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Есенин оказался под запретом

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Происшествия Центральный ФО

"Клозет-стайл": в Калуге советскую мозаику "отремонтировали" туалетной плиткой

В Калуге при "реставрации" уничтожили мозаичное панно в сквере имени 50-летия ВЛКСМ, заменив его плиткой, которую жители называют "туалетной".

Работы принимал губернатор области Анатолий Артамонов и городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, высокие чиновники не высказали замечаний.

Однако жители города были шокированы результатами реконструкции, которая стоила бюджету 1,5 млн руб.

Утраты мозаики от времени были не столь катастрофическими, все можно было при желании восстановить, считают калужане. Оказалось, что проще все сбить и выложить кафелем, пишет сайт kp40.ru.

"Наверное, такая плитка неплохо смотрелась бы в общественном туалете какого-нибудь калужского ТЦ, но заменять на нее мозаику - это настоящее кощунство", - пишет телеграм-канал "Внимание".

мозаика, реконструкция, Калуга(2018)|Фото: t.me/fondvnimanie

Накануне.RU уже рассказывало о жителе города Иваново, который пытается привлечь внимание к наследию советских художников и отмечает, что большинство таких мозаичных композиций было сделано профессионалами высокого уровня, а их картины находятся в музеях и частных коллекциях.


Теги: мозаика, реконструкция, туалетная плитка, Анатолий Артамонов, Дмитрий Разумовский



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Клозет-стайл": в Калуге советскую мозаику "отремонтировали" туалетной плиткой

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поможет ли наполнение Пенсионного фонда изъятыми деньгами коррупционеров?

Результаты 143

Мнения из сети


Наши спецпроекты