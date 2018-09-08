"Тур де Шарташ-2". Свердловский губернатор пообещал привести в порядок трассу и сделать традицию более массовой

Сегодня, 8 сентября, в Екатеринбурге состоялась ежегодная велопрогулка "Тур де Шарташ", в которой принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор традиционно дал старт мероприятию и передал велосипеды специализированным детско-юношеским спортивным школам, воспитанники которых добились наибольших результатов в этом виде спорта.

"Сегодня принимали участие в велопрогулке учащиеся спортивной школы, но мы много получали заявок просто от желающих прокатиться. Для того, чтобы организовать более массовые мероприятия, должны привести в порядок всю трассу, у нас уже есть предварительный проект, который начал воплощаться в жизнь, и я уверен, что пройдет еще несколько лет, и традиция приживется еще более массово, и мы освободим еще более удобную инфраструктуру для занятия спортом, не только велосипедным", - заявил Евгений Куйвашев.

"Тур де Шарташ" проходит в Екатеринбурге во второй раз, первая велопрогулка состоялась в 2017 году.

Отметим, что недавно екатеринбургские общественники направили обращение губернатору Свердловской области с просьбой включиться в ситуацию с реализацией проекта благоустройства Шарташского лесопарка. По их мнению, проект, презентованный летом на общественных слушаниях, не представляет собой целостную картину парковой территории.