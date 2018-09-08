08 Сентября 2018
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Общество Свердловская область

Заместитель Шойгу принял тагильскую молодёжь в ряды "Юнармии"

В Нижнем Тагиле состоялась церемония принятия лучших представителей молодёжи города в ряды юнармейского движения.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, в Музее бронетанковой техники "Уралвагонзавода" в "Юнармию" были приняты более 200 школьников и студентов.

В церемонии принимали участие заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления Минобороны генерал-полковник Андрей Картаполов, генеральный директор корпорации "УВЗ" Александр Потапов, руководитель аппарата общественного движения "Юнармия", олимпийская чемпионка Елена Слесаренко, врио главы города Владислав Пинаев.

Андрей Картаполов(2018)|Фото: Накануне.RU

Юнармия(2018)|Фото: Накануне.RU

Мероприятие открылось исполнением государственного гимна Российской Федерации. Андрей Картаполов обратил внимание на то, что региональные отделения движения действуют во всех 85 субъектах РФ и охватывают более 250 тыс. учащихся

Александр Потапов напомнил о 75-летней годовщине Курской битвы и призвал юноармейцев соблюдать традиции дедов и прадедов.

Юнармия(2018)|Фото: Накануне.RU

Александр Потапов, Юнармия(2018)|Фото: Накануне.RU

"Надеюсь, что вы будете работать на заводе, как ваши прадеды и деды, и если для страны наступят тяжёлые времена, сможете взять в руки оружие", - заявил он.

После принесения клятвы отряду юнармейцев было вручено знамя. Полотнище с красно-чёрной пятиконечной звездой вручал солдат почётного караула.

Елена Слесаренко(2018)|Фото: Накануне.RU

(2018)|Фото: Накануне.RU

После вручения значков и исполнения гимна общественного движения были вынесены флаги РФ, Минобороны и "Юнармии".

Церемония завершилась совместным фотографированием юнармейцев и почётных гостей.

Александр Потапов, Андрей Картаполов, Елена Слесаренко, Юнармия(2018)|Фото: Накануне.RU

Владислав Пинаев(2018)|Фото: Накануне.RU

музей бронетанковой техники, Нижний Тагил(2018)|Фото: Накануне.RU

Юнармия(2018)|Фото: Накануне.RU


Теги: Андрей Картаполов, Елена Слесаренко, Юнармия, Уралвагонзавод, Александр Потапов



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Заместитель Шойгу принял тагильскую молодёжь в ряды "Юнармии"

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