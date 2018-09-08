Заместитель Шойгу принял тагильскую молодёжь в ряды "Юнармии"

В Нижнем Тагиле состоялась церемония принятия лучших представителей молодёжи города в ряды юнармейского движения.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, в Музее бронетанковой техники "Уралвагонзавода" в "Юнармию" были приняты более 200 школьников и студентов.

В церемонии принимали участие заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления Минобороны генерал-полковник Андрей Картаполов, генеральный директор корпорации "УВЗ" Александр Потапов, руководитель аппарата общественного движения "Юнармия", олимпийская чемпионка Елена Слесаренко, врио главы города Владислав Пинаев.

Мероприятие открылось исполнением государственного гимна Российской Федерации. Андрей Картаполов обратил внимание на то, что региональные отделения движения действуют во всех 85 субъектах РФ и охватывают более 250 тыс. учащихся

Александр Потапов напомнил о 75-летней годовщине Курской битвы и призвал юноармейцев соблюдать традиции дедов и прадедов.

"Надеюсь, что вы будете работать на заводе, как ваши прадеды и деды, и если для страны наступят тяжёлые времена, сможете взять в руки оружие", - заявил он.

После принесения клятвы отряду юнармейцев было вручено знамя. Полотнище с красно-чёрной пятиконечной звездой вручал солдат почётного караула.

После вручения значков и исполнения гимна общественного движения были вынесены флаги РФ, Минобороны и "Юнармии".

Церемония завершилась совместным фотографированием юнармейцев и почётных гостей.