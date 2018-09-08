Куйвашев прокомментировал увольнение Тунгусова

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев во время ежегодной велопрогулки "Тур день Шарташ" прокомментировал сокращение должности Владимира Тунгусова, который работал на посту первого заместителя губернатора - руководителя администрации главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

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"Вообще это реорганизация всей структуры управления, речь идёт о преобразовании всей структуры в администрации", - заявил Куйвашев, пообещав рассказать о подробностях позднее.

Напомним, о сокращении должности Тунгусова стало известно 7 сентября. Он работал в администрации губернатора с 2016 года, курировал внутриполитический блок и отвечал за выборы. Характерно, что отставка состоялась за два дня до выборов в Екатеринбургскую городскую думу. Тунгусов считается "теневым хозяином" мэрии.