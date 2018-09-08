"В мире неспокойно". В Челябинске нашли послание из советского прошлого

В челябинском роддоме №3 нашли странное послание. Оно было обнаружено в ходе ремонта замурованным в стене. Письмо положила туда другая бригада строителей еще в 1980 году, закупорив его в бутылку из-под водки.

Советские плотники написали о том, что зарплата у них составляет 180-200 руб., с продуктами "вроде бы, и ничиво". Зато рабочие жалуются не недостаток мяса, потому что "Брежнев все отправляет за границу", и далее перечисляются страны, которым Советский Союз в то время оказывал помощь.

Также работяги сетуют на непростую международную политическую обстановку. "В мире неспокойно, войны, войны..." - сказано в послании.

Того, кто найдет эту записку, бригада плотников попросила сообщить.