Пушилин произвел массовые перестановки в Совете министров ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил Алексея Ананченко, Владимира Антонова и Екатерину Матющенко исполняющими обязанности заместителей председателя Совета министров республики. Соответствующие указы опубликованы сегодня на официальном сайте ДНР.

Отныне Ананченко возглавляет в Совмине функциональный блок (департамент) анализа и стратегического развития, Антонов — блок социальной политики, а Матющенко — блок по бюджету и финансам. До этого Антонов возглавлял министерство агропромышленной политики и продовольствия, а Матющенко - министерство финансов. Она была также заместителем председателя Совмина.

Также получили новых руководителей 6 министерств. И.о. главы МЧС стал Андрей Богомаз. И.о. министра юстиции стал Юрий Сироватко. И.о. Минпрома стал Сергей Ильин. И.о. министра транспорта стал Дмитрий Подлипанов. И.о. министра агропромышленной политики и продовольствия стал Владимир Горячев. И.о. главы министерства доходов и сборов стал Евгений Лавренов, сменивший Александра Тимофеева, которого обвинили в массовых рейдерских захватах. Накануне.RU писало о том, что Тимофеев выбывает из предвыборной гонки.

Еще 15 министров сохранили свои посты в статусе и.о., в который были переведены после назначения выборов главы и парламента ДНР.

Кроме того, Пушилин назначил нового председателя Верховного суда ДНР - Андрея Кима.

Отметим, что после своего назначения Пушилин заявил о намерении активизировать работу Совмина. Выборы состоятся 11 ноября. Одновременно они пройдут и в ЛНР.