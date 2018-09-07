08 Сентября 2018
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Приволжский ФО

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Дальневосточный ФО

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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР

Пушилин произвел массовые перестановки в Совете министров ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил Алексея Ананченко, Владимира Антонова и Екатерину Матющенко исполняющими обязанности заместителей председателя Совета министров республики. Соответствующие указы опубликованы сегодня на официальном сайте ДНР.
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Отныне Ананченко возглавляет в Совмине функциональный блок (департамент) анализа и стратегического развития, Антонов — блок социальной политики, а Матющенко — блок по бюджету и финансам. До этого Антонов возглавлял министерство агропромышленной политики и продовольствия, а Матющенко - министерство финансов. Она была также заместителем председателя Совмина.

Также получили новых руководителей 6 министерств. И.о. главы МЧС стал Андрей Богомаз. И.о. министра юстиции стал Юрий Сироватко. И.о. Минпрома стал Сергей Ильин. И.о. министра транспорта стал Дмитрий Подлипанов. И.о. министра агропромышленной политики и продовольствия стал Владимир Горячев. И.о. главы министерства доходов и сборов стал Евгений Лавренов, сменивший Александра Тимофеева, которого обвинили в массовых рейдерских захватах. Накануне.RU писало о том, что Тимофеев выбывает из предвыборной гонки.

Еще 15 министров сохранили свои посты в статусе и.о., в который были переведены после назначения выборов главы и парламента ДНР.

Кроме того, Пушилин назначил нового председателя Верховного суда ДНР - Андрея Кима.

Отметим, что после своего назначения Пушилин заявил о намерении активизировать работу Совмина. Выборы состоятся 11 ноября. Одновременно они пройдут и в ЛНР.


Теги: ДНР, Денис Пушилин, совет министров



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Пушилин произвел массовые перестановки в Совете министров ДНР

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