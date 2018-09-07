В МИД РФ прокомментировали "необъяснимые фобии" по "делу Скрипалей"

В заявлении Великобритании, Германии, Канады, США и Франции по "делу Скрипалей" в очередной раз воспроизводятся безосновательные претензии и "необъяснимые фобии", что вызывает у Москвы сожаление. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Министерства иностранных дел (МИД) РФ.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, западные государства тем самым "с готовностью закрыли глаза на отсутствие каких-либо свидетельств" реально произошедшего в британском Солсбери с использованием отравляющих веществ.

"Издевательство над здравым смыслом, таким образом, продолжается", — отмечается в сообщении.

В МИД напомнили о неоднократных предложениях российской стороны Лондону "совместными усилиями расследовать" инциденты в Солсбери и Эймсбери, а также об отказах Москве предоставить доступ к пострадавшим. Всё это, как подчеркнули в ведомстве, "лишь укрепляет уверенность" в отсутствие у британской стороны аргументов в обоснование своих претензий.

"Все обвинения против нас полностью сфабрикованы", — сделали вывод в министерстве.

Напомним, осуждённый в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом 4 марта.

На этой неделе, как сообщало Накануне.RU, Королевская прокурорская служба Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в отравлении пострадавших. В этот же день премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что они явлются офицерами ГРУ.