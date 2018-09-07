07 Сентября 2018
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Общество Свердловская область

Екатеринбургских архивистов тоже мобилизуют на выборы в гордуму с помощью "открыток"

Сотрудников регионального Центра документации общественных организаций (ЦДООСО) мобилизуют на выборы депутатов Екатеринбургской городской думы. Об этом Накануне.RU сообщил источник, близкий к ЦДООСО.
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По его словам, для организации была установлена "квота" для привлечения к участию в голосовании посторонних граждан, каждому из которых следует вручать специальную открытку с индивидуальным номером. О таких открытках Накануне.RU уже сообщало ранее.

"Персональные данные такого избирателя вносятся в специально созданную для этого электронную централизованную на муниципальном уровне систему учёта", — отметил собеседник Накануне.RU.

Данную информацию подтвердил другой источник, знакомый с ситуацией.

"Им (управлению архивов, — прим.) требуется собрать народ на выборы, — рассказал он. — У них есть единая система учёта, в которой они должны зарегистрировать людей, которые точно придут. Архивисты обязаны выполнить план по привлечённым работникам. Отчётность в виде пронумерованных карточек велено отдать волонтёрам, которые дежурят на избирательных участках".

Напомним, выборы в Екатеринбургскую городскую думу и другие представительные органы местного самоуправления Свердловской области состоятся 9 сентября.


Теги: Екатеринбург, Управление архивов Свердловской области, ЦДООСО, архивисты, выборы депутатов, выборы



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Екатеринбургских архивистов тоже мобилизуют на выборы в гордуму с помощью "открыток"

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