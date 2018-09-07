Варфоломей пошел в атаку и назначил своих представителей в Киеве

Константинопольский патриарх Варфоломей назначил своими экзархами-представителями на Украине епископов из США и Канады. Об этом говорится на странице Константинопольского патриархата в Facebook.

Отмечено, что назначение состоялось "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной Церкви на Украине", хотя она не просит об этом.

Экзархами Варфоломея в Киеве назначены архиепископ Даниил Памфилонский (США) и епископ Иларион из Эдмонтона (Канада).

Напомним, накануне Варфоломей заявил, что Константинопольский патриархат является главным в православном мире и может вмешиваться в дела всех поместных церквей, самовольно решая все вопросы. Себя он наделил правом предоставить автокефалию Украине, обвинив Россию в неспособности это сделать.

В РПЦ назвали эти заявления ересью и призвали к разрыву с Константинопольским патриархатом.

Самочинство Варфоломея привело к тому, что православный мир оказался на грани крупнейшего раскола.