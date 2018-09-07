07 Сентября 2018
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Москалькова намерена добавиться освобождения из-под стражи журналиста Вышинского, арестованного на Украине

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о намерении добиваться освобождения журналиста Кирилла Вышинского, который в мае текущего года был арестован на Украине. Об этом говорится в заявлении омбудсмена, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уполномоченного.

"Мы будем добиваться освобождения Кирилла. Готовлю новые обращения к коллегам-омбудсменам, в ОБСЕ и Совет Европы. Прошу уважаемые международные организации предпринять все возможные усилия для освобождения узника совести", — заявила Москалькова.

Ранее Херсонский городской суд продлил арест Вышинского до 4 ноября.

Защита журналиста намерена опротестовать решение о содержании под стражей в апелляционном суде. "Поэтому всем, кому дорого и важно понятие "свобода слова", необходимо требовать освобождения узника совести, российского журналиста, который стал жертвой политических гонений на инакомыслящих", - сказано в сообщении.

По ее словам, Вышинский "был арестован не за что иное, как за свою работу журналиста". "Мы не можем не рассматривать это как форму цензуры, которая противоречит демократии, поскольку свобода прессы — ключевая ценность демократии", - отметила Москалькова.

Напомним, 17 мая Вышинского арестовали без права залога. Позже ему отказали в выходе из гражданства Украины.


Теги: Кирилл Вышинский, риа новости, херсонский суд, арест, Татьяна Москалькова



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Москалькова намерена добавиться освобождения из-под стражи журналиста Вышинского, арестованного на Украине

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