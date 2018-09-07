07 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Есенин оказался под запретом

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Экономика В России

Экспорт российской нефти вырос более чем на 30%

Экспорт российской нефти за период с января по июль 2018 года вырос до $71,24 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Основной российского экспорта, по данным ведомства, традиционно стали топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 64,2% (на 1,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года). Что касается товарной структуры экспорта в страны дальнего зарубежья — их доля составила 68% (на 1,2% больше, чем в 2017 г.), тогда как в страны СНГ – 37,1% (на 4,1% больше, чем в 2017 г.).

Кроме того, возросли физические объёмы экспорта других товаров ТЭК, в отличие от нефти — в частности, керосина — на 18,2%, каменного угля — на 9,9%, природного газа — на 6,3%, автомобильного бензина — на 2,2%.


Теги: ФТС, нефть, российская нефть, экспорт нефти



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Экспорт российской нефти вырос более чем на 30%

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поможет ли наполнение Пенсионного фонда изъятыми деньгами коррупционеров?

Результаты 55

Мнения из сети


Наши спецпроекты