Экспорт российской нефти вырос более чем на 30%

Экспорт российской нефти за период с января по июль 2018 года вырос до $71,24 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Основной российского экспорта, по данным ведомства, традиционно стали топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 64,2% (на 1,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года). Что касается товарной структуры экспорта в страны дальнего зарубежья — их доля составила 68% (на 1,2% больше, чем в 2017 г.), тогда как в страны СНГ – 37,1% (на 4,1% больше, чем в 2017 г.).

Кроме того, возросли физические объёмы экспорта других товаров ТЭК, в отличие от нефти — в частности, керосина — на 18,2%, каменного угля — на 9,9%, природного газа — на 6,3%, автомобильного бензина — на 2,2%.