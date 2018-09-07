Трапезников поддержал назначение Пушилина, а Тимофеев выбывает из списка кандидатов на пост главы ДНР

Решение Народного Совета ДНР назначить Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы республики правильное и законное. Об этом заявил Дмитрий Трапезников, в течение недели возглавлявший ДНР.

По его словам, после гибели Александра Захарченко необходимо было провести его похороны и удержать ситуацию под контролем. Для этого на экстренном заседании Совета министров вечером 31 августа он и был назначен врио главы.

"На первом этапе мы удержали ситуацию, мы попрощались с главой республики, а дальше мы должны, согласно конституции, назначить действующего временного главу и провести выборы", — сказал он.

По его мнению, "дальше народ республики сделает свой выбор".

В свою очередь, советник главы ДНР Александр Казаков, находящийся в Москве, назвал основных претендентов на пост главы. Он перечислил следующие фигуры: врио главы ДНР Денис Пушилин, вице-премьер Александр Тимофеев, бывший глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский, бывший "народный губернатор" Павел Губарев, вдова погибшего главы Наталья Захарченко, сообщает "Взгляд". При этом он не исключил появления новых людей, так как сам Захарченко говорил, что в Донецке будут регистрировать всех желающих.

Из этого списка уже наверняка можно исключить Тимофеева, которого утром обвинили в захвате собственности почти на миллиард рублей. А вечером представитель транспортных компаний ДНР Александр Александров заявил, что то же самое было проделано с имуществом крупнейших транспортных компаний республики. В частности, были отобраны десять автостанций, над которыми Тимофеев установил свой контроль, автобусы и микроавтобусы. Александров подчеркнул, что подобные случаи были также с сетью автозаправочных станций.

"В ходе личного общения с Александром Тимофеевым он прямо сказал: "Я просто у вас отжал бизнес". Наиболее интересные активы под видом "национализации" просто были отобраны", — сказал он.

Напомним, сегодня Народный Совет ДНР назначил временно исполняющим обязанности главы республики Дениса Пушилина до проведения выборов, которые должны пройти 11 ноября.