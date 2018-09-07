Украинские СМИ заявили о возможном обнулении слушаний по делу об убийстве Олеся Бузины

Слушания по делу об убийстве украинского журналиста Олеся Бузины могут обнулить, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на "Страна.ua".

Как отмечается, Татьяна Левицкая, входящая в коллегию судей для рассмотрения этого уголовного дела, по результатам проведения процедуры квалификационного оценивания не прошла соответствие занимаемой должности.

Таким образом судья будет рекомендована к увольнению с должности. По данным СМИ, ее отставка может привести к обнулению результатов всех дел, которые рассматривались с ее участием.

Как сообщало Накануне.RU, Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором жил. По данным МВД, он погиб от ранений в грудь и голову из револьвера "Наган". Милиция начала расследовать это происшествие по статье 115 УК (умышленное убийство). Подозреваемыми в исполнении убийства Бузины являются Андрей Медведько и Денис Полищук.