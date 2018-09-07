В Госдуме РФ предложили запретить дневные дорожные работы

Депутат Госдумы РФ Иван Сухарев подготовил запрос главе Минтранса Евгению Дитриху о рассмотрении возможности установления запрета на проведение ремонтных работ в дневное время суток на дорогах федерального значения с двухполосным движением.

Поводом для инициативы, по словам парламентария, стали многочисленные обращения граждан, жаловавшихся на транспортные заторы, мгновенно возникающие во время ремонта или уборки дорог днём.

"В частности, такие обращения поступали от граждан из Башкирии, — рассказал Сухарев RT. — В ходе рабочей поездки в Иглинский район на участке трассы Уфа — Челябинск федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал" я столкнулся с проведением работ в дневное время суток. Поскольку участок состоит лишь из двух полос для движения транспорта, это вызвало серьёзный автомобильный коллапс на обоих направлениях".

Предлагаемая депутатом мера, по его собственному мнению, привела бы к существенному сокращению пробок, а также устранению "большого экономического вреда" из-за простоя транспорта, доставляющего необходимые грузы в разные города России.

При этом он сделал оговорку, что для в случае крайней необходимости в проведении ремонтных работ в дневное время следует делать исключения.