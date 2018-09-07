В Банке России допустили новые ограничения для ипотеки со взносом до 20%‍

Центробанк (ЦБ) РФ может в будущем повысить коэффициент риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

Она подчеркнула важность сохранения стандартов кредитования и недопуска "чрезмерно высоких рисков".

"У нас 1 января уже действуют повешенные коэффициенты — 150% — по таким кредитам [с первоначальным взносом 10-20%"], — передаёт ТАСС слова представителя регулятора, сказанные на форуме Ассоциации банков России.

Данилова добавила, что доля таких кредитов в последнее время возрастает и стабилизируется на высоком уровне, и если ситуация не изменится, то не исключено, что с января коэффициенты могут повыситься до 200%.