07 Сентября 2018
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Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

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Дальневосточный ФО

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Политика

Минфин РФ анонсировал запуск ИПК с 2020 года

Правительство РФ планирует обсудить детали концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК), сообщил первый вице-премьер РФ, глава Минфина Антон Силуанов.

Как сообщает ТАСС, такое заявление было сделано на Московском финансовом форуме.

"Нам еще нужно будет обсудить детали этой системы в правительстве и полагаю, что где-то с 2020 года можно уже запустить в действие", — сообщил министр, добавив, что итоговая концепция ИПК будет опубликована осенью для общественного обсуждения.

Предложенная Минфином и Центробанком в 2016 году новая система пенсионных накоплений предусматривает отчисление взносов на накопительную часть пенсии самим работником в размере 6% от своей зарплаты.

Прямая линия, Антон Силуанов(2018)|Фото: Россия 24


Теги: Минфин РФ, Антон Силуанов, индивидуальный пенсионный капитал



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Минфин РФ анонсировал запуск ИПК с 2020 года

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