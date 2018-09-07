Минфин РФ анонсировал запуск ИПК с 2020 года

Правительство РФ планирует обсудить детали концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК), сообщил первый вице-премьер РФ, глава Минфина Антон Силуанов.

Как сообщает ТАСС, такое заявление было сделано на Московском финансовом форуме.

"Нам еще нужно будет обсудить детали этой системы в правительстве и полагаю, что где-то с 2020 года можно уже запустить в действие", — сообщил министр, добавив, что итоговая концепция ИПК будет опубликована осенью для общественного обсуждения.

Предложенная Минфином и Центробанком в 2016 году новая система пенсионных накоплений предусматривает отчисление взносов на накопительную часть пенсии самим работником в размере 6% от своей зарплаты.