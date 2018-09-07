В администрации губернатора подтвердили увольнение Тунгусова

Владимир Тунгусов уволен из администрации. Эту информацию подтвердили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона.

Ранее появились указы Евгения Куйвашева, в которых говорится о ликвидации поста первого заместителя губернатора, возглавляющего администрацию губернатора. Руководить администрацией временно назначен Азат Салихов. При этом фамилия Тунгусова в указах не фигурирует. Фактически документы означают сокращение чиновничьей должности и Тунгусова на ней.

Примечательно, что правительство области имеет свое штатное расписание, на сайте кабмина Тунгусов пока значится первым замом.