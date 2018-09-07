07 Сентября 2018
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Политика Свердловская область

В администрации губернатора подтвердили увольнение Тунгусова

Владимир Тунгусов уволен из администрации. Эту информацию подтвердили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона.

Ранее появились указы Евгения Куйвашева, в которых говорится о ликвидации поста первого заместителя губернатора, возглавляющего администрацию губернатора. Руководить администрацией временно назначен Азат Салихов. При этом фамилия Тунгусова в указах не фигурирует. Фактически документы означают сокращение чиновничьей должности и Тунгусова на ней.

Примечательно, что правительство области имеет свое штатное расписание, на сайте кабмина Тунгусов пока значится первым замом.

указ куйвашева по первому заместителю губернатора(2018)|Фото: Накануне.RU

указ куйвашева по руководителю администрации(2018)|Фото: Накануне.RU

указ куйвашева по руководителю администрации(2018)|Фото: Накануне.RU


Теги: Владимир Тунгусов, Евгений Куйвашев



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В администрации губернатора подтвердили увольнение Тунгусова

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