СМИ: Сергей Скрипаль работал сразу на четыре иностранные разведки

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль в эмиграции одновременно работал на четыре разведки.

Infox сообщает, что он сотрудничал с британской, испанскими, чешской и эстонской разведками. Испанской разведке он мог передавать сведения о российской организованной преступности. Ранее примерно тем же занимался и другой беглый российский разведчик – Александр Литвиненко.

Кроме того Скрипаль проводил брифинги для чешских и эстонских разведчиков. Сообщается, что их организовывала МИ-6, там он рассказывал о методах работы российской разведки.

Сергей Скрипаль, которому на родине грозило обвинение, проживал в Великобритании. 4 марта этого года он вместе с дочерью Юлией был отравлен неизвестным веществом. Лондон считает, что за покушением может стоять Россия, однако Москва отвергает эти обвинения.

Россия в ближайшее время предоставит собственные данные по "делу Скрипалей".