07 Сентября 2018
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Уральский ФО

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Политика В России За рубежом

СМИ: Сергей Скрипаль работал сразу на четыре иностранные разведки

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль в эмиграции одновременно работал на четыре разведки.

Infox сообщает, что он сотрудничал с британской, испанскими, чешской и эстонской разведками. Испанской разведке он мог передавать сведения о российской организованной преступности. Ранее примерно тем же занимался и другой беглый российский разведчик – Александр Литвиненко.

Кроме того Скрипаль проводил брифинги для чешских и эстонских разведчиков. Сообщается, что их организовывала МИ-6, там он рассказывал о методах работы российской разведки.

Сергей Скрипаль, которому на родине грозило обвинение, проживал в Великобритании. 4 марта этого года он вместе с дочерью Юлией был отравлен неизвестным веществом. Лондон считает, что за покушением может стоять Россия, однако Москва отвергает эти обвинения.

Россия в ближайшее время предоставит собственные данные по "делу Скрипалей".


Теги: Скрипаль, дело скрипалей, разведки



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СМИ: Сергей Скрипаль работал сразу на четыре иностранные разведки

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