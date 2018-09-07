Борис Дубровский, Майк Тайсон и Костя Цзю открыли новый спорткомплекс в Коркино

В Коркино открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Борис Дубровский и звезды мирового бокса – Константин Цзю и Майк Тайсон, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Сегодня в торжественной обстановке мы открываем уникальный для Коркино физкультурно-оздоровительный комплекс. Этот проект – второй в регионе, после Карабаша, который реализован благодаря Русской медной компании, в логике социального партнерства власти и крупного бизнеса. Наша задача – обеспечить каждому южноуральцу возможность для занятий спортом. В любом месте, в любом возрасте. Считаю, нам это удается. Людям интересны такие сооружения, и я всегда требую от глав, чтобы площадки были открыты. Тогда это работает", - подчеркнул губернатор.

На строительство спотркомплекса РМК направила порядка 220 млн рублей. ФОК включает в себя залы для игровых видов спорта, дзюдо, бокса, фитнеса, тренажерный зал, поле для мини-футбола с искусственным газоном, беговые и велосипедные дорожки, трибуну на 250 мест, волейбольную и воркаут-площадки, а также детскую игровую зону.

Добавим, что в прошлом году аналогичный спорткомплекс компания построила в Карабаше.