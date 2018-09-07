В ЛНР на 11 ноября назначены выборы главы и парламента

Одновременно с ДНР Народный Совет ЛНР принял решение о проведении очередных выборов главы республики и депутатов парламента, сообщили Накануне.RU в его пресс-службе.

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Как и в ДНР, выборы состоятся 11 ноября 2018 года.

При этом накануне, 6 сентября, и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник подписал принятый Народным Советом закон о внесении изменений в конституцию, продлевающих срок полномочий главы и депутатов парламента с четырех до пяти лет со следующей каденции.