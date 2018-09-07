Апелляцию на приговор экс-депутату заксобрания Прикамья, наказанному за нападение на Dj Smash, рассмотрят 19 сентября

Экс-депутат заксобрания Прикамья Александр Телепнев, наказанный за избиение Dj Smash (Андрей Ширман), пожаловался в прокуратуру на него и Тимати. Политик полагает, что те могут повлиять на решение по его апелляции, передает корреспондент Накануне.RU.

Телепнев полагает, что во время рассмотрения дела в Ленинском райсуде Перми и предстоящем апелляции в краевой инстанции "Ширман и Тимати допускали действия коррупционного характера, выражающиеся в попытках давления на суд и правоохранительные органы с целью ужесточения наказания".

Кроме того, в заявлении Телепнев пишет, что якобы ему звонили неизвестные и, представляясь сотрудниками ФСБ, предлагали "решить вопрос" за 2 млн руб. Он просит принять меры и предотвратить возможное коррупционное давление на суд. Апелляцию рассмотрят 19 сентября. Обо всем этом говорится в заявлении в прокуратуру, которое политик дублирует в своем Facebook.

Напомним, Телепнев и его приятель Сергей Ванкевич получили по два года колонии-поселения за то, что в феврале этого года избили Ширмана в ночном клубе "Дом культуры". Позже политик решил обжаловать вердикт. В своем Instagram музыкант заявил, что "благодаря апелляции есть возможность добиться для осужденных более строгого наказания: удастся "посадить" или на более долгий срок или сделать имеющееся наказание строже: для них есть сюрприз".