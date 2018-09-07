07 Сентября 2018
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Представители вузовского сообщества поддерживают идею создания НОЦ в "тюменской матрешке"

Представители вузовского сообщества, академической и отраслевой науки, реального сектора экономики и властных структур "тюменской матрешки" поддержали идею создания межрегионального научно-образовательного центра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ТюмГУ.

Напомним, ранее с предложением создать НОЦ на территории Югры, Ямала и Тюменской области врио губернатора Александр Моор обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

НОЦ "тюменской матрешки" мог бы сконцентрироваться на основных темах с учетом специфики регионов. Первая тема - технологии освоения Арктики, или так называемые технологии холодного мира. Второе направление - добыча и переработка нефти и газа, нефтегазохимия, третье - все, что связано с аква и биокультурой - этим занимается юг Тюменской области, четвертое направление - решение социогуманитарных проблем.

Премьер назвал идею интересной.


Теги: НОЦ, научный образовательный центр



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Представители вузовского сообщества поддерживают идею создания НОЦ в "тюменской матрешке"

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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.09.2018 16:10 Мск Моор попросил Дмитрия Медведева поддержать создание научно-образовательного центра в "тюменской матрешке"

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