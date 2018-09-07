07 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Есенин оказался под запретом

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Спорт Центральный ФО В России

Тимченко вновь возглавил Совет директоров КХЛ

Президент петербургского хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко переизбран председателем Совета директоров Континентальной хоккейной лиги. Рашение принято на заседании Совета в пятницу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КХЛ.

"Совет Директоров КХЛ единогласно переизбрал Председателем Геннадия Тимченко и рассмотрел планы мероприятий текущего сезона", - говорится в сообщении.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что переизбрание Тимченко говорит "о доверии к его опыту и профессионализму".  "Новый состав Совета Директоров единогласно выбрал Геннадия Николаевича Тимченко своим председателем. Был один воздержавшийся, это он сам… Под его руководством Лиге удалось много достичь, благодаря его воле и последовательности появились и утверждаются стратегии, финансовые результаты отличные", - сказал Чернышенко.

В рамках заседания новый состав Совета директоров рассмотрел вопросы финансовой деятельности компании в новом сезоне.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня Совет директоров КХЛ утвердил распределение средств между клубами доходов, которые были получены лигой от реализации телевизионных прав, речь идет о сумме свыше 400 млн руб. с НДС.


Теги: КХЛ, Геннадий Тимченко, совет директоров



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Тимченко вновь возглавил Совет директоров КХЛ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поможет ли наполнение Пенсионного фонда изъятыми деньгами коррупционеров?

Результаты 45

Мнения из сети


Наши спецпроекты