Тимченко вновь возглавил Совет директоров КХЛ

Президент петербургского хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко переизбран председателем Совета директоров Континентальной хоккейной лиги. Рашение принято на заседании Совета в пятницу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КХЛ.

"Совет Директоров КХЛ единогласно переизбрал Председателем Геннадия Тимченко и рассмотрел планы мероприятий текущего сезона", - говорится в сообщении.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что переизбрание Тимченко говорит "о доверии к его опыту и профессионализму". "Новый состав Совета Директоров единогласно выбрал Геннадия Николаевича Тимченко своим председателем. Был один воздержавшийся, это он сам… Под его руководством Лиге удалось много достичь, благодаря его воле и последовательности появились и утверждаются стратегии, финансовые результаты отличные", - сказал Чернышенко.

В рамках заседания новый состав Совета директоров рассмотрел вопросы финансовой деятельности компании в новом сезоне.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня Совет директоров КХЛ утвердил распределение средств между клубами доходов, которые были получены лигой от реализации телевизионных прав, речь идет о сумме свыше 400 млн руб. с НДС.