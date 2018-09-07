Перед выборами Куйвашев отправил в отставку "теневого хозяина мэрии" Тунгусова

Губернатор Свердловской области отправил в отставку руководителя администрации главы региона - первого заместителя губернатора Владимира Тунгусова. О ликвидации должности первого зама говорится в указе Евгения Куйвашева (имеется в распоряжении Накануне.RU).

Временное исполнение обязанностей руководителя администрации с 8 сентября возложено на Азата Салихова.

Отметим, что в структуре областного правительства было два первых заместителя, также это Алексей Орлов, теперь ставка одного из них сокращена.

Отставка Тунгусова, считающегося "теневым хозяином" мэрии Екатеринбурга, произошла в преддверии намеченных на 9 сентября выборов городской думы. Ранее прогремел скандал со "списками Тунгусова" на праймериз "ЕР" в гордуму - заранее определенных кандидатов для выдвижения. Считается, что Тунгусов претендовал на формирование подконтрольной группы депутатов "за спиной" своего непосредственного руководителя - Куйвашева.

Последние две недели Тунгусов находился в "принудительном" отпуске.

Тунгусов был назначен в администрацию губернатора в 2016 году с должности вице-мэра Екатеринбурга, считалось, что тогда произошло "примирение" областной и городской власти, которые враждуют с 90-х годов.